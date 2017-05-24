В результате разрушительного наводнения в Таиланде погибли два человека

В тайской провинции Сукхотхай в результате наводнения погибли два человека.

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Об этом сообщил Департамент по предупреждению стихийных бедствий Таиланда, передает Floodlist.

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Сообщается, что сильные дожди, которые прошли на прошлой неделе, привели к наводнениям на севере страны. Сукхотхай стала восьмой провинцией, пострадавшей от наводнения с 15 мая. Здесь погибли два человека.

Больше всего пострадала провинция Кампхэнгпхет. Здесь повреждено 800 домов, 2 тысячи семей были вынуждены эвакуироваться в безопасные места.

Напомним, из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.