У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1

В среду, 24 мая, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 5,1.

У берегов Аляски произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 120 км на юго-восток от города Акутан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.