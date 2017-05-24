У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1
В среду, 24 мая, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Аргентине произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 120 км на юго-восток от города Акутан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
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