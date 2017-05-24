В результате прорыва грунтовых вод в Китае погибли шестеро горняков

11:29, 24 мая 2017
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На угольной шахте в уезде Цинсюй провинции Шаньси на севере Китая в результате прорыва грунтовых вод погибли шестеро горняков.

Xinhua
В результате прорыва грунтовых вод в Китае погибли шестеро горняков / Xinhua

Заблокированными оказались 11 шахтеров, пятерых спасли и госпитализировали, передает Xinhua.

От наводнений в Китае пострадали шесть провинций

В настоящее время ведется расследование причин аварии и работы по ликвидации последствий.

Отметим, 22 мая примерно в 23:40 на угольной шахте компании Shanxi Meijin Energy, расположенной на территории уезда Цинсюй города Тайюань, произошел прорыв грунтовых вод, в результате чего 11 человек оказались заблокированными под землей.

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