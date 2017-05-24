На Львовщине прогнозируют сильные ливни, в реках поднимется вода

Синоптики прогнозируют на сегодня, 24 мая, сильные дожди в западных областях Украины.

На Львовщину идут сильные дожди с грозами / Фото УНИАН

На Львовщине и в Западной Украине в среду и четверг прогнозируют сильные ливни, которые могут вызвать подъем уровней воды в горных реках и угрожают селевыми потоками. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС.

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"24 мая в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях грозы, днем местами град и шквалы 17-22 м/с, утром и днем во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

Также 24 - 25 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках рек до 2,0 м. над уровнями 23 мая на 08:00 час.

"Местами возможен выход воды на заводь. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селей", - добавили в ГСЧС.