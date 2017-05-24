Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды на реках западной Украины

На реках западных областей Украины из-за сильных ливней ожидается подъем уровня воды.

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 24-25 мая на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Боржава и Латорица - 2,0-3,0 м, с возможным выходом воды на пойму.

"В местах сильных ливней возможно формирование значительного местного стока с угрозой подтопления пониженных территорий, а также быстротечное поднятие уровня воды на малых водотоках на 0,5-1,0 м; образование селевых потоков", - говорится в сообщении.

В связи с ожидаемыми сильными ливнями 24-25 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках рек до 2,0 м над уровнями 23 мая на 08:00. Отмечается, что местами возможен выход воды на заводь. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селей.

По данным ГСЧС, 24 мая в связи с добеганием паводковой волны на участке Днестра Галич - Залещики возможен подъем уровней воды на 1,3-1,8 м над уровнями на 08:00 22 мая без угрозы негативных последствий.

"В первой половине суток 24 мая на Днестре в створе поста Залещики (Тернопольская область) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 400-450 см над нулем поста (уровень воды на 08:00 23 мая составляет 291 см) с максимальным расходом воды 450 - 550 м куб./с", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 24 мая, в западных областях Украины пройдут сильные дожди.