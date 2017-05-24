Стояли на креслах: на Ривненщине ливень внезапно затопил салон автобуса с пассажирами (фото)

Вода с грязью поднялась примерно на 40 сантиметров.

Автобус внезапно затопило водой с грязью / Служба спасения

На Ривненщине вчерашний внезапный ливень затопил салон рейсового автобуса с 23 пассажирами. Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, рейсовый автобус вез людей из районного центра Млынов в Дубно.

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В селе Клищиха Дубенского района начался сильный дождь, и когда автобус ехал по низине, салон затопило. Вода с грязью поднялась примерно на 40 сантиметров. Люди вынуждены были стоять на пассажирских сиденьях.

Автобус внезапно затопило водой с грязью / Служба спасения

На помощь пострадавшим выехало дежурное отделение спасателей 5-й государственной пожарно-спасательной части города Дубно. Сотрудники Службы спасения отбуксировали автобус на сухой участок дороги.

После этого за людьми прибыл дополнительный рейсовый автобус, который развез 17 пассажиров по домам. Граждан, проживающих в городе Дубно, спасатели доставили к местам назначения на пожарном автомобиле.