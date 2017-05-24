На западе Украины сегодня пройдут сильные дожди с грозами - ГСЧС

09:30, 24 мая 2017
1238

Сегодня, 24 мая, в западных областях Украины пройдут сильные дожди.

На западе Украины сегодня ожидаются грозы / УНИАН
На западе Украины сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Глухове Сумской области от удара молнии погиб полицейский

"24 мая в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях грозы, днем местами град и шквалы 17-22 м/с, утром и днем во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На севере до +26°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей