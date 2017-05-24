На западе Украины сегодня пройдут сильные дожди с грозами - ГСЧС
Сегодня, 24 мая, в западных областях Украины пройдут сильные дожди.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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"24 мая в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях грозы, днем местами град и шквалы 17-22 м/с, утром и днем во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На севере до +26°.
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