В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 мая, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На севере до +26°.

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