Сегодня в Украине местами потеплеет до +26°, на западе пройдут сильные дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На севере до +26°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке без осадков, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°.

На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами. В Черновицкой области днем потеплеет до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +26°. В центре Украины практически без осадков. Температура днем до +24°.

Прогноз на 24 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 мая – Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

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