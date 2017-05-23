В Глухове Сумской области от удара молнии погиб полицейский

Мужчина вместе с семьей отдыхал на местном водоеме.

Фото УНИАН

В городе Глухов Сумской области от удара молнии погиб сотрудник местного отдела полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, несчастный случай произошел в воскресенье, 21 мая.

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Согласно сообщению, мужчина вместе с семьей отдыхал на местном водоеме.

«Утром погода была хорошая. Но через несколько часов обрушилась гроза. Семья решила вернуться домой. Когда все сели в автомобиль, полицейский пошел к озеру, чтобы вытащить из воды и забрать удочки. В этот момент и ударила молния. Что смерть наступила именно от нее, подтвердили медики, которых вызвали на место трагедии», - говорится в сообщении.