В Глухове Сумской области от удара молнии погиб полицейский

22:08, 23 мая 2017
2261

Мужчина вместе с семьей отдыхал на местном водоеме.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

В городе Глухов Сумской области от удара молнии погиб сотрудник местного отдела полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, несчастный случай произошел в воскресенье, 21 мая.

Под Николаевом молния убила рыбака

Согласно сообщению, мужчина вместе с семьей отдыхал на местном водоеме.

«Утром погода была хорошая. Но через несколько часов обрушилась гроза. Семья решила вернуться домой. Когда все сели в автомобиль, полицейский пошел к озеру, чтобы вытащить из воды и забрать удочки. В этот момент и ударила молния. Что смерть наступила именно от нее, подтвердили медики, которых вызвали на место трагедии», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей