В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:59, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на севере днем до +26°.

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