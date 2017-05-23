В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +26°

17:00, 23 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 мая в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:59, а зайдет в 20:50. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на севере днем до +26°.

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