В Украине завтра будет тепло, однако местами пройдут сильные дожди с грозами (видеопроноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на севере днем до +26°.

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На востоке без осадков, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +22°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди, местами с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +24°.

В северных областях местами ожидаются осадки, температура - до +26°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 24 мая – Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее".

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