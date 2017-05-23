Во вторник, 23 мая, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 48 км на юго-запад от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 214,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.