Киевлян предупреждают о высокой пожарной опасности

В течение 23-24 мая в Киеве ожидается высокая пожарная опасность.

Киевлян предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

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"23-24 мая по Киеву ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Если вы оказались в очаге пожара:

- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

- не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (он менее задымлен); рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветвями лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь;

- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут упасть и травмировать вас;

- особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину слоя, который выгорел;

- после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.