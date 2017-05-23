В Киев наконец-то пришло метеорологическое лето

13:37, 23 мая 2017
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С 19 мая среднесуточная температура воздуха в Киеве превышает +15°, что говорит о начале метеорологического лета.

lifekiev.com
В Киев наконец-то пришло метеорологическое лето / lifekiev.com

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +25° (карта)

Метеорологическая весна, которая началась еще 18 февраля и длилась 90 дней, закончилась. Она оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.

Отмечается, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев с опозданием на 5 дней. Причиной этого стал прохладный май, который единственный среди весенних месяцев оказался в столице ниже климатической нормы.

Напомним, 23 мая в столице без осадков, днем до +24°.

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