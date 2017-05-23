Из-за жары в Японии госпитализировали почти тысячу человек
Из-за жары, охватившей значительную часть территории Японии, госпитализировали почти тысячу человек.
Наибольшее число пострадавших с 15 по 21 мая было зафиксировано в Токио и в префектурах Аити, Осака, Хёго, Саитама и Канагава, передает "РИА Новости" со ссылкой на управление пожарной охраны Японии.
В Японии из-за жары госпитализировали 29 человек
По информации метеорологов, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны. Людей призывают пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.
Напомним, в индийском штате Телангана из-за сильной жары погибли не менее 167 человек.
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