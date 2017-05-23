Из-за жары в Японии госпитализировали почти тысячу человек

Из-за жары, охватившей значительную часть территории Японии, госпитализировали почти тысячу человек.

Иллюстрация / REUTERS

Наибольшее число пострадавших с 15 по 21 мая было зафиксировано в Токио и в префектурах Аити, Осака, Хёго, Саитама и Канагава, передает "РИА Новости" со ссылкой на управление пожарной охраны Японии.

Читайте также В Японии из-за жары госпитализировали 29 человек

По информации метеорологов, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны. Людей призывают пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

Напомним, в индийском штате Телангана из-за сильной жары погибли не менее 167 человек.