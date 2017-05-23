На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды

12:30, 23 мая 2017
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В течение 23-24 мая на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

ukraina.ucoz.com
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / ukraina.ucoz.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"23-24 мая, в связи с продолжением паводковой волны на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,3-1,8 м над уровнями на 08:00 22 мая без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 23 мая в отдельных регионах Украины ожидаются заморозки.

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