Спасатели обнаружили тело альпиниста на южном склоне Эвереста
Тело пропавшего несколько дней назад индийского альпиниста было обнаружено спасательно-поисковой группой.
Об этом сообщил глава Федерации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа.
Во Франции в результате схода лавины погибли три человека
"Связь с Рави Кумаром, прибывшим для подъема на Эверест из города Морадабад индийского штата Уттар-Прадеш, была потеряна после полудня в субботу, когда он благополучно достиг вершины и направился в обратный путь. Все это время велись его поиски силами непальских специалистов по горно-спасательным работам", - цитирует главу федерации ТАСС.
Тело альпиниста было обнаружено примерно в 200 метрах от маршрута восхождения. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стала высотная болезнь.
Напомним, пять альпинистов погибли в результате схода лавины недалеко от Ванкувера (Канада).
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