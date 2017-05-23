Спасатели предупреждают о заморозках в четырех областях Украины

09:30, 23 мая 2017
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Ночью 23 мая в отдельных регионах Украины ожидаются заморозки.

В некоторых областях ожидаются заморозки / moldova24.net
В некоторых областях ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках

"Ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 мая, в Украине практически без осадков. На севере до +25°.

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