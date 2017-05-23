В Киеве сегодня днем до +24°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 мая, в Украине практически без осадков. На севере до +25°.

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