В Киеве сегодня днем до +24°, без осадков

08:30, 23 мая 2017
974

Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

Погода на неделю: в Украине сохранится теплая погода, однако пройдут дожди с грозами (карта)

Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 20:47. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 мая, в Украине практически без осадков. На севере до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей