В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +25° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 мая, в Украине практически без осадков. На севере до +25°.

В Украине сегодня ожидается теплая погода / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°.

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На западе Украины во вторник местами пройдут дожди. В Черновицкой области днем потеплеет до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +25°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +23°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее как кормилицу всего народа.

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