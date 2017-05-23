В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +25° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 мая, в Украине практически без осадков. На севере до +25°.
На востоке без осадков, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°.
Погода на неделю: в Украине сохранится теплая погода, однако пройдут дожди с грозами (карта)
На западе Украины во вторник местами пройдут дожди. В Черновицкой области днем потеплеет до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +25°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +23°.
Согласно народному прогнозу, 23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее как кормилицу всего народа.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
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