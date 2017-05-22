В четыре области Украины идут заморозки

Майские заморозки не идут из Украины.

В Украину возвращаются майские заморозки / фото nkul.livejournal.com

Ближайшей ночью в некоторые области нашей страны вернутся заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"Ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°", - говорится в сообщении.

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Ранее начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко сообщала, что 22-23 мая Украину накроет холодный антициклон, последствиями которого могут быть очередные заморозки на поверхности почвы.

"К счастью, мы не прогнозируем заморозков в воздухе, которые очень вредные для сельскохозяйственных культур, но на поверхности почвы вероятны заморозки до -2 -4 градусов", - отметила синоптик.

Она прогнозирует, что прохладная погода в стране продержится как минимум до конца мая.