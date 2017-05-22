В четыре области Украины идут заморозки
Майские заморозки не идут из Украины.
Ближайшей ночью в некоторые области нашей страны вернутся заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
"Ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о заморозках в шести областях Украины
Ранее начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко сообщала, что 22-23 мая Украину накроет холодный антициклон, последствиями которого могут быть очередные заморозки на поверхности почвы.
"К счастью, мы не прогнозируем заморозков в воздухе, которые очень вредные для сельскохозяйственных культур, но на поверхности почвы вероятны заморозки до -2 -4 градусов", - отметила синоптик.
Она прогнозирует, что прохладная погода в стране продержится как минимум до конца мая.
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Донецк+24°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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