В Киеве завтра будет тепло и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 мая, в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Читайте также Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках

Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 20:49.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Украине практически без осадков, на севере днем до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.