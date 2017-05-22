В Киеве завтра будет тепло и без осадков

17:00, 22 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 мая, в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках

Солнце в столице взойдет в 05:00, а зайдет в 20:49. 

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Украине практически без осадков, на севере днем до +25°.

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