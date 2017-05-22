Завтра в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +25° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в Украине практически без осадков, на севере днем до +25°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +22°.

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На западе Украины во вторник местами пройдут дожди с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях без осадков, температура - до +25°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа.

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