Завтра в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +25° (видеопрогноз)

16:30, 22 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в Украине практически без осадков, на севере днем до +25°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН
В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +19°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +22°.

Погода на неделю: в Украине сохранится теплая погода, однако пройдут дожди с грозами (карта)

На западе Украины во вторник местами пройдут дожди с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +23°.

В северных областях без осадков, температура - до +25°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 23 мая – Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. 

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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