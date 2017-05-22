В Японии произошло землетрясение

15:42, 22 мая 2017
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В понедельник, 22 мая, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 49 км на юго-восток от города Симода. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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