В Лондоне открылась знаменитая выставка цветов (фоторепортаж)

14:48, 22 мая 2017
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В Лондонском районе Челси 22 мая открылась ежегодная выставка цветов Chelsea Flower Show. 

Выставка цветов в Челси / Reuters
Выставка цветов в Челси / Reuters

Выставка цветов в Челси является одной из крупнейших садовых выставок Европы. Здесь проводятся конкурсные показы от ведущих мировых дизайнеров, садоводов и флористов.

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