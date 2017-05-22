В Лондоне открылась знаменитая выставка цветов (фоторепортаж)

В Лондонском районе Челси 22 мая открылась ежегодная выставка цветов Chelsea Flower Show.

Выставка цветов в Челси / Reuters

Выставка цветов в Челси является одной из крупнейших садовых выставок Европы. Здесь проводятся конкурсные показы от ведущих мировых дизайнеров, садоводов и флористов.