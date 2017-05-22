Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках

14:33, 22 мая 2017
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В течение 23-24 мая на реках Украины ожидается подъем уровней воды.

galleryua.com
Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"23-24 мая в связи с продолжением паводковой волны на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,3-1,8 м над уровнями на 8 часов 22 мая, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будут идти дожди. В большинстве регионов сохранится теплая погода.

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