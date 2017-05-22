В Японии из-за жары госпитализировали 29 человек
21 мая в Японии из-за жаркой погоды с тепловым ударом были госпитализированы 29 человек.
В частности, в префектуре Гумма с тепловым ударом было госпитализировано 8 человек в разных городах в возрасте от 10 до 90 лет.
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В префектуре Саитама во время спортивного праздника в школе несколько человек пожаловались на недомогание, пять из них были направлены в больницы, передает "РИА Новости" со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.
Кроме того, в префектуре Иватэ во время марафонского забега 16 участников в возрасте от 20 до 60 лет были госпитализированы с тепловым ударом.
21 мая почти на всей территории Японии наблюдалась жаркая погода. Наиболее высокая температура в 35,3 градуса была достигнута в городе Татебаяси префектуры Гумма.
Напомним, в индийском штате Телангана из-за сильной жары погибли не менее 167 человек.
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