Погода на неделю: в Украине сохранится теплая погода, однако пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будут идти дожди. В большинстве регионов сохранится теплая погода.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет на севере и юге - до +21°. На востоке страны температура до +17°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +20°. В центре до +19°.
Во вторник, 23 мая, практически без осадков. Днем на юге и севере до +25°, в остальных регионах +15°...+23°.
В среду, 24 мая, на западе и севере страны пройдут дожди, местами с грозами. Днем теплее всего будет в центре - до +24°.
В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране +7°...+13°, днем на востоке до +22°.
В пятницу местами пройдут дожди. В центре днем до +24°, в остальных регионах +16°...+24°.
27 и 28 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +18°...+25°. В воскресенье ночью на западе до +7°, днем в Украине +18°...+22°.
Народный прогноз
22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой". 23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +21° (карта)
24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".
25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров. 26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".
27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы". 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°