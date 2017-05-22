Погода на неделю: в Украине сохранится теплая погода, однако пройдут дожди с грозами (карта)

12:00, 22 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будут идти дожди. В большинстве регионов сохранится теплая погода.

В Украине на этой неделе будут идти дожди / volynnews.com
В Украине на этой неделе будут идти дожди / volynnews.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет на севере и юге - до +21°. На востоке страны температура до +17°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +20°. В центре до +19°.

Прогноз на 22 мая / УНИАН
Прогноз на 22 мая / УНИАН

Во вторник, 23 мая, практически без осадков. Днем на юге и севере до +25°, в остальных регионах +15°...+23°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН
Прогноз на 23 мая / УНИАН

В среду, 24 мая, на западе и севере страны пройдут дожди, местами с грозами. Днем теплее всего будет в центре - до +24°.

Прогноз на 24 мая / УНИАН
Прогноз на 24 мая / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране +7°...+13°, днем на востоке до +22°.

Прогноз на 25 мая / УНИАН
Прогноз на 25 мая / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. В центре днем до +24°, в остальных регионах +16°...+24°.

Прогноз на 26 мая / УНИАН
Прогноз на 26 мая / УНИАН

27 и 28 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +18°...+25°. В воскресенье ночью на западе до +7°, днем в Украине +18°...+22°.

Прогноз на 27 мая / УНИАН
Прогноз на 27 мая / УНИАН
Прогноз на 28 мая / УНИАН
Прогноз на 28 мая / УНИАН

Народный прогноз

22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой". 23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. 

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +21° (карта)

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров. 26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы". 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

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