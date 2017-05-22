Из-за жары в Индии погибли почти 170 человек - СМИ

11:27, 22 мая 2017
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В индийском штате Телангана из-за сильной жары погибли не менее 167 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Deccan Chronicle со ссылкой на местные власти.

У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Отмечается, что Агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации Теланганы пока не подтвердило эти данные. Это должно произойти после опубликования докладов специально сформированных комиссий.

Напомним, более 127 тыс. потребителей в столице Аргентины и ее пригородах остались без света из-за чрезмерной нагрузки на электросеть, вызванной жарой.

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