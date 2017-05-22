Из-за жары в Индии погибли почти 170 человек - СМИ

В индийском штате Телангана из-за сильной жары погибли не менее 167 человек.

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Об этом сообщает Deccan Chronicle со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что Агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации Теланганы пока не подтвердило эти данные. Это должно произойти после опубликования докладов специально сформированных комиссий.

Напомним, более 127 тыс. потребителей в столице Аргентины и ее пригородах остались без света из-за чрезмерной нагрузки на электросеть, вызванной жарой.