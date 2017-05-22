Спасатели предупреждают о дождях и грозах в Украине

10:32, 22 мая 2017
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Сегодня, 22 мая, во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Днем 22 мая в южной части, восточных и большинстве центральных областей, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в Украине местами пройдут дожди. На западе до +21°.

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