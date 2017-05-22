Во Львове вчера за шесть часов выпала треть месячной нормы осадков

10:18, 22 мая 2017
3551

Во Львове во второй половине дня воскресенья 21 мая выпало 30% от месячной нормы осадков.

Последствия непогоды во Львове / фото facebook.com/iryna.miraz
Последствия непогоды во Львове / фото facebook.com/iryna.miraz

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за шесть часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы за май", - отмечается в сообщении.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +21° (карта)

Из-за воскресной непогоды во Львове коммунальные службы со вчерашнего дня работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках: технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений подвальных помещений, затоплений дворов и затекания крыш.

"Сейчас работники коммунальных предприятий, дорожно-ремонтных предприятий устраняют последствия непогоды, в том числе расчищают территории от бытового мусора, который водой был смыт с мусорных площадок", - отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды на Львовщине в воскресенье, 21 мая, были обесточены 38 населенных пунктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей