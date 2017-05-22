Во Львове вчера за шесть часов выпала треть месячной нормы осадков
Во Львове во второй половине дня воскресенья 21 мая выпало 30% от месячной нормы осадков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за шесть часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы за май", - отмечается в сообщении.
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Из-за воскресной непогоды во Львове коммунальные службы со вчерашнего дня работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках: технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений подвальных помещений, затоплений дворов и затекания крыш.
"Сейчас работники коммунальных предприятий, дорожно-ремонтных предприятий устраняют последствия непогоды, в том числе расчищают территории от бытового мусора, который водой был смыт с мусорных площадок", - отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.
Как сообщал УНИАН, из-за непогоды на Львовщине в воскресенье, 21 мая, были обесточены 38 населенных пунктов.
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