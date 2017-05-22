Во Львовской области из-за непогоды обесточены 38 населенных пунктов
Во Львовской области из-за дождя и ветра обесточены 38 населенных пунктов.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра) вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач в воскресенье, 21 мая, обесточены 38 населенных пунктов (из них 18 – частично) на Львовщине.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +21° (карта)
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, после сильного ливня, который обрушился в воскресенье, 21 мая, на Львов, затопленными оказались улицы, дворы подъезды домов, а потоком воды размыло неубранный мусор.
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