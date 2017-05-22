В Киеве сегодня до +19°, без осадков

08:30, 22 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 мая, в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 20:47. 

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Украине местами пройдут дожди. На западе до +21°.

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