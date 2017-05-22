В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе днем до +21° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине местами пройдут дожди. На западе до +21°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке пройдут дожди, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Температура до +20°.

На западе Украины в понедельник практически без осадков. В Волынской области днем потеплеет до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +20°. В центре Украины местами пройдут дожди. Температура днем до +19°.

Прогноз на 22 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой".

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