Сильный ливень затопил заваленные мусором улицы Львова (фото)

02:49, 22 мая 2017
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Сильный ливень во Львове "помыл" неубранный мусор.

фото facebook.com/iryna.miraz
Затопленный двор во Львове / фото facebook.com/iryna.miraz

После сильного ливня, который обрушился в воскресенье, 21 мая, на Львов, затопленными оказались улицы, дворы подъезды домов, а потоком воды размыло неубранный мусор.

Об этом сообщают жители города в группе Варта1 в соцсети Facebook.

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В следствии ливня на одной из улиц провалилась брусчатка на недавно отремонтированном участке. Участники сообщества также пишут, что некоторые улицы были затоплены, в лужах остались номерные знаки машин.

На фото в сообществе видно авто, которые двигаются в воде и кучи мусора, которые плавают в дождевых потоках.

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