Почти во всех регионах Украины вечером ожидаются дожди, местами град и шквалы
На западе Украины пройдут сильные дожди.
До конца суток в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Как сообщает Гидрометцентр, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях пройдут сильные дожди.
На Одессу обрушились град и ливень (фоторепортаж, видео)
В Карпатах ночью ожидается сильный дождь, днем кратковременный. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 5..10, днем 11..16.
Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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