Почти во всех регионах Украины вечером ожидаются дожди, местами град и шквалы

18:07, 21 мая 2017
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На западе Украины пройдут сильные дожди.

До конца суток почти по всей Украине ожидаются дожди / facebook.com/ukrgmc
До конца суток почти по всей Украине ожидаются дожди / facebook.com/ukrgmc

До конца суток в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Как сообщает Гидрометцентр, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях пройдут сильные дожди.

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В Карпатах ночью ожидается сильный дождь, днем кратковременный. Ветер северный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 5..10, днем 11..16.

Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

facebook.com/ukrgmc
facebook.com/ukrgmc

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