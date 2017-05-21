Под Николаевом молния убила рыбака

Когда дождь начал стихать, один из рыбаков вышел из автомобиля и пошел к дамбе. В этот момент прямо в него и ударила молния.

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Днем в субботу, 20 мая, на берегу реки Гнилой Еланец молния убила рыбака. Об этом «Новостям-N» сообщили очевидцы происшествия.

Трагедия произошла возле села Подлесное (бывшая Малиновка) Новоодесского района, в месте, известном рыбакам как Щербанивский ставок. Сильная гроза разразилась около 13.00. Рыбаки попрятались от дождя в свои автомобили. Когда дождь начал стихать, один из рыбаков вышел из автомобиля и пошел к дамбе. В этот момент прямо в него и ударила молния.

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Другие рыбаки попытались оказать мужчине помощь, однако все их усилия оказались тщетными — пострадавший скончался мгновенно. Погибший приехал на рыбалку из Николаева.

Ранее в Китае журналиста в прямом эфире ударила молния.