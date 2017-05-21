Под Николаевом молния убила рыбака
Когда дождь начал стихать, один из рыбаков вышел из автомобиля и пошел к дамбе. В этот момент прямо в него и ударила молния.
Днем в субботу, 20 мая, на берегу реки Гнилой Еланец молния убила рыбака. Об этом «Новостям-N» сообщили очевидцы происшествия.
Трагедия произошла возле села Подлесное (бывшая Малиновка) Новоодесского района, в месте, известном рыбакам как Щербанивский ставок. Сильная гроза разразилась около 13.00. Рыбаки попрятались от дождя в свои автомобили. Когда дождь начал стихать, один из рыбаков вышел из автомобиля и пошел к дамбе. В этот момент прямо в него и ударила молния.
Сидней пострадал от сильного шторма (фото)
Другие рыбаки попытались оказать мужчине помощь, однако все их усилия оказались тщетными — пострадавший скончался мгновенно. Погибший приехал на рыбалку из Николаева.
Ранее в Китае журналиста в прямом эфире ударила молния.
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
Лента новостей