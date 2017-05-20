В Украину идут майские дожди и грозы (карта)
В большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.
21 мая в Украине днем в большинстве областей кратковременные дожди, местами - грозы. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/сек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Укргидрометцентр.
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"Температура ночью +5+10°, в западных областях до +13°; днем +18+23°, на высокогорье Карпат +10+15°", - говорится в сообщении.
Завтра в столице ночью без осадков, днем - кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/сек. "Температура ночью +8+10°, днем +20+22°", - обещают синоптики.
Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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