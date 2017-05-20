В Украину идут майские дожди и грозы (карта)

18:58, 20 мая 2017
9728

В большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Украине в воскресенье ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине в воскресенье ожидаются грозы / фото УНИАН

21 мая в Украине днем в большинстве областей кратковременные дожди, местами - грозы. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/сек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Укргидрометцентр.

Украину накроет холодный антициклон - ожидаются заморозки - синоптики

"Температура ночью +5+10°, в западных областях до +13°; днем +18+23°, на высокогорье Карпат +10+15°", - говорится в сообщении.

Завтра в столице ночью без осадков, днем - кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/сек. "Температура ночью +8+10°, днем +20+22°", - обещают синоптики.

Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

facebook.com/ukrgmc.official
facebook.com/ukrgmc.official

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей