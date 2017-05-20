В Украину идут майские дожди и грозы (карта)

В большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Украине в воскресенье ожидаются грозы / фото УНИАН

21 мая в Украине днем в большинстве областей кратковременные дожди, местами - грозы. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/сек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Укргидрометцентр.

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"Температура ночью +5+10°, в западных областях до +13°; днем +18+23°, на высокогорье Карпат +10+15°", - говорится в сообщении.

Завтра в столице ночью без осадков, днем - кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/сек. "Температура ночью +8+10°, днем +20+22°", - обещают синоптики.

Согласно данным УНИАН Погода, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.