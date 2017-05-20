На Одессу обрушились град и ливень (фоторепортаж, видео)
Град достигал до 3-4 сантиметров в диаметре.
На Одессу сегодня днем обрушились град и сильный ливень.
Как передает корреспондент УНИАН, солнце затянули черные тучи, порывистый ветер ломал ветки деревьев и рвал провода. Одновременно пошел крупный, размером до 3-х сантиметров, град. Ледяные «хлопья» очень быстро буквально засыпали улицы и проезжую часть. Причем, шел он с нарастающей силой и спустя 15 минут сменился сильной грозой.
Спасатели предупреждают о сильных дождях и граде в Украине
По свидетельствам одесситов, в жилом массиве Котовского, на окружной и Фонтанской дорогах градины оказались настолько крупными, что оставили вмятины на капотах автомашин. Сами дороги покрыл ледяной слой, толщиной примерно в 2 сантиметра.
В результате большинство городских улиц и мостовых оказались во власти воды и льда, передвижение людей - весьма проблематично. Тем более, что сильный дождь продолжается и сейчас.
Кругом – автомобильные пробки.
"Одесса встретила градом и разбитыми окнами в машинах", - пишет на своей странице в Facebook пользователь Виталий Заикин, добавляя фото и видео непогоды в городе.
Как сообщала Погода УНИАН, 5 мая Львовскую область засыпало градом. Обильные осадки, в частности, засняли жители поселка городского типа Новый Яричев.
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