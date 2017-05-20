В Украину докатилось румынское землетрясение

Подземный толчок ощущался в Румынии, Молдове и на территории южных районов Одесской области.

До южных районов Одессы снова докатилось румынское землетрясение / Скриншот

В пятницу, 19 мая, жители южных районов Одесской области ощутили землетрясение. Эпицентр подземных сдвигов расположен в Румынии, передают геодезисты EMSC-CSEM.

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Отмечается, что сейсмологи зафиксировали подземные колебания силой 4,5.

Очаг землетрясения находился в 157 километрах от Бухареста. Оно произошло в 23:02 в румынской сейсмоактивной зоне Вранча.

Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является наиболее сейсмоопасным в Румынии.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года докатившиеся из Румынии подземные толчки зафиксировали на видео.