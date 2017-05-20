Сегодня Украину ждут дожди с грозами, температура до +25

13:42, 20 мая 2017
4074

В Киеве дожди с грозами, от +19 до +21 днем и ночью - от +7 до +9.

В Киеве и на востоке Украины ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН
В Киеве и на востоке Украины ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

В субботу, 20 мая, в Киеве и на востоке Украины ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра

Согласно прогнозам, на западе страны будет ясная погода, температура воздуха от +19 до +25 днем и +6+9 ночью. Теплее всего в Закарпатской области, где столбик термометра поднимется до +25. 

В восточных областях пройдет дождь, местами с грозами, а температура воздуха составит +15+18 днем, ночью - +5+8. 

Украину накроет холодный антициклон - ожидаются заморозки - синоптики

В некоторых центральных областях также ожидаются осадки. Температура от +19 до +19 днем, ночью - от +5 до +10. Ветер северный, 3-8 м/с. 

В Киеве дожди с грозами, от +19 до +21 днем и ночью - от +7 до +9.

На юге страны также ожидются осадки. 

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей