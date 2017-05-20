Сегодня Украину ждут дожди с грозами, температура до +25
В Киеве дожди с грозами, от +19 до +21 днем и ночью - от +7 до +9.
В субботу, 20 мая, в Киеве и на востоке Украины ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра.
Согласно прогнозам, на западе страны будет ясная погода, температура воздуха от +19 до +25 днем и +6+9 ночью. Теплее всего в Закарпатской области, где столбик термометра поднимется до +25.
В восточных областях пройдет дождь, местами с грозами, а температура воздуха составит +15+18 днем, ночью - +5+8.
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В некоторых центральных областях также ожидаются осадки. Температура от +19 до +19 днем, ночью - от +5 до +10. Ветер северный, 3-8 м/с.
В Киеве дожди с грозами, от +19 до +21 днем и ночью - от +7 до +9.
На юге страны также ожидются осадки.
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