Сегодня Украину ждут дожди с грозами, температура до +25

В Киеве дожди с грозами, от +19 до +21 днем и ночью - от +7 до +9.

В Киеве и на востоке Украины ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

В субботу, 20 мая, в Киеве и на востоке Украины ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра.

Согласно прогнозам, на западе страны будет ясная погода, температура воздуха от +19 до +25 днем и +6+9 ночью. Теплее всего в Закарпатской области, где столбик термометра поднимется до +25.

В восточных областях пройдет дождь, местами с грозами, а температура воздуха составит +15+18 днем, ночью - +5+8.

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В некоторых центральных областях также ожидаются осадки. Температура от +19 до +19 днем, ночью - от +5 до +10. Ветер северный, 3-8 м/с.

В Киеве дожди с грозами, от +19 до +21 днем и ночью - от +7 до +9.

На юге страны также ожидются осадки.