Украину накроет холодный антициклон - ожидаются заморозки - синоптики

В Украину снова идут заморозки.

Синоптики говорят о холодах до самого лета / фото getbg.net

22-23 мая Украину накроет холодный антициклон, последствиями которого могут быть очередные заморозки на поверхности почвы.

Об этом 19 мая во время пресс-конференции сообщила начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко, передает АСН.

Читайте также Спасатели предупреждают о заморозках в шести областях Украины

"К счастью, мы не прогнозируем заморозков в воздухе, которые очень вредны для сельскохозяйственных культур, но на поверхности почвы заморозки вероятны до -2 -4 градусов", - прогнозирует синоптик.

Она отметила, что метрологическая весна в этом году продолжается уже 70 дней, тогда как в 2013 году она длилась всего 15-16 дней. Адаменко прогнозирует, что прохладная погода в стране продержится минимум до конца мая.