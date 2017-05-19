Украину накроет холодный антициклон - ожидаются заморозки - синоптики

16:55, 19 мая 2017
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В Украину снова идут заморозки.

Синоптики говорят о холодах до самого лета / фото getbg.net
Синоптики говорят о холодах до самого лета / фото getbg.net

22-23 мая Украину накроет холодный антициклон, последствиями которого могут быть очередные заморозки на поверхности почвы. 

Об этом 19 мая во время пресс-конференции сообщила начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко, передает АСН.

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"К счастью, мы не прогнозируем заморозков в воздухе, которые очень вредны для сельскохозяйственных культур, но на поверхности почвы заморозки вероятны до -2 -4 градусов", - прогнозирует синоптик.

Она отметила, что метрологическая весна в этом году продолжается уже 70 дней, тогда как в 2013 году она длилась всего 15-16 дней. Адаменко прогнозирует, что прохладная погода в стране продержится минимум до конца мая.

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