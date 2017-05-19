Площадь лесного пожара на севере Китая превысила 8 тысяч га
Площадь возгорания в лесном массиве в хошуне Чэнь-Барга-Ци города Хулун-Буир (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) достигла 8,4 тыс. га.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.
На северо-востоке Японии проводится эвакуация из-за лесного пожара
На борьбу с огнем были мобилизованы в общей сложности 8230 человек и задействованы семь самолетов. Отмечается, что пожар постепенно теряет силу, он не добрался до зоны деятельности одного из местных государственных предприятий лесного хозяйства.
Сильный лесной пожар вспыхнул в среду в хошуне Чэнь-Барга-Ци.
Напомим, в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) лесными пожарами охвачено более 1,5 га.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
Лента новостей