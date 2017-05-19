Площадь лесного пожара на севере Китая превысила 8 тысяч га

16:11, 19 мая 2017
17495

Площадь возгорания в лесном массиве в хошуне Чэнь-Барга-Ци города Хулун-Буир (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) достигла 8,4 тыс. га.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

На северо-востоке Японии проводится эвакуация из-за лесного пожара

На борьбу с огнем были мобилизованы в общей сложности 8230 человек и задействованы семь самолетов. Отмечается, что пожар постепенно теряет силу, он не добрался до зоны деятельности одного из местных государственных предприятий лесного хозяйства.

Сильный лесной пожар вспыхнул в среду в хошуне Чэнь-Барга-Ци. 

Напомим, в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) лесными пожарами охвачено более 1,5 га.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей