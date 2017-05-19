Площадь лесного пожара на севере Китая превысила 8 тысяч га

Площадь возгорания в лесном массиве в хошуне Чэнь-Барга-Ци города Хулун-Буир (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) достигла 8,4 тыс. га.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

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На борьбу с огнем были мобилизованы в общей сложности 8230 человек и задействованы семь самолетов. Отмечается, что пожар постепенно теряет силу, он не добрался до зоны деятельности одного из местных государственных предприятий лесного хозяйства.

Сильный лесной пожар вспыхнул в среду в хошуне Чэнь-Барга-Ци.

Напомим, в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) лесными пожарами охвачено более 1,5 га.