В пятницу, 19 мая, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В Аргентине произошло землетрясение / uk.wikipedia.org

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 86 км на юго-запад от населенного пункта Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг землетрясения залегал на глубине 163,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, восемь человек погибли, еще 23 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.