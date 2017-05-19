Песчаная буря накрыла израильский Эйлат (видео)

Популярный израильский курорт Эйлат из-за песчаной бури оказался отрезанным от всей страны, две трассы, которые соединяли его с другими городами, закрыты.

Песчаная буря в Израиле / Ясмин Даан, vesty.co.il

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Главные дороги, по которым можно было добраться до места отдыха, заблокированы.

По данным cursorinfo.co.il, из-за песчаной бури эйлатский аэропорт прекратил работу на два часа.

Министерство здравоохранения призвало граждан избегать пребывания вне дома из-за высокой концентрации пыли и песчинок в воздухе.

Напомним, в результате ДТП, вызванных пыльными бурями, в американском штате Иллинойс погиб один человек.