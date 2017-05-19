Извержение вулкана Камбальный на Камчатке завершилось – ученые

13:00, 19 мая 2017
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Извержение вулкана Камбальный на Камчатке (РФ), которое началось 25 марта, завершилось.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина, передает "РИА Новости".

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Камбальный начал извергаться 25 марта, в течение семи дней наблюдалась непрерывная эмиссия пепла до 6 км над уровнем моря из вершинного кратера вулкана. Пепловый шлейф протягивался на несколько тысяч километров на юго-восток от вулкана.

"В течение последнего месяца вулкан был относительно спокойным, наблюдалась лишь его умеренная парогазовая активность. Поэтому мы считаем, что в настоящее время авиационный цветовой код вулкана должен быть "зеленый", - сказала Гирина.

Камбальный расположен у побережья Охотского моря. До марта 2017 года извержений вулкана не наблюдалось. По данным тефрохронологии, последний раз вулкан извергался 200 и 600 лет назад.

Напмоним, вулкан Сакурадзима на японском острове Кюсю выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. метров.

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