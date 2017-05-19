Погода на выходные: в Украине будет тепло и с дождями (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +8°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +11°...+20°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°. В воскресенье пройдет дождь, +13°...+19°.
Сегодня в Украине практически без осадков, на западе до +23° (карта)
В Луцке в субботу ночью +10°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +9°, днем +21°, ожидается дождь.
В Виннице в субботу пройдет ливень, температура воздуха +7°...+19°. В воскресенье до +18°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье +13°...+18°, возможен дождь.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье +10°...+17°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу гроза. Температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +9°...+19°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +8°...+18°. В воскресенье +6°...+16°, гроза.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +10°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +4°, днем +18°. В воскресенье температура до +20°, без осадков.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +21°. В воскресенье +8°...+17°, пройдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +18°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +9°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +23°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +11°, днем до +20°.
В Трускавце в субботу солнечно, температура до +20°. В воскресенье температура днем +18°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +11° …+21°.
В Затоке в субботу пройдет дождь, температура ночью +8°, днем до +18°. В воскресенье без осадков, до +16°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +10° …+18°, в воскресенье до +19°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°