Погода на выходные: в Украине будет тепло и с дождями (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

В Украине на выходных пройдут дожди / lifekiev.com

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +8°, днем +18°. В воскресенье без осадков, +11°...+20°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°. В воскресенье пройдет дождь, +13°...+19°.

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В Луцке в субботу ночью +10°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +9°, днем +21°, ожидается дождь.

В Виннице в субботу пройдет ливень, температура воздуха +7°...+19°. В воскресенье до +18°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье +13°...+18°, возможен дождь.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье +10°...+17°, пройдет дождь.

Прогноз на 20 мая / УНИАН

Прогноз на 21 мая / УНИАН

В Днепре в субботу гроза. Температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +9°...+19°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +8°...+18°. В воскресенье +6°...+16°, гроза.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +10°, днем +17°. В воскресенье без осадков, температура до +18°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +4°, днем +18°. В воскресенье температура до +20°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +21°. В воскресенье +8°...+17°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +18°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +9°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +23°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +11°, днем до +20°.

В Трускавце в субботу солнечно, температура до +20°. В воскресенье температура днем +18°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +11° …+21°.

В Затоке в субботу пройдет дождь, температура ночью +8°, днем до +18°. В воскресенье без осадков, до +16°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +10° …+18°, в воскресенье до +19°.

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