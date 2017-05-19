С начала года на водоемах Украины погибли 186 человек

11:28, 19 мая 2017
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С начала 2017 года на водоемах Украины погибло 186 человек, из которых 9 детей.

Спасатели призывают быть осторожными возле водоемов / galleryua.com
Спасатели призывают быть осторожными возле водоемов / galleryua.com

При этом спасено 220 человек, в том числе 42 ребенка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на местных водоемах и приучать к этому детей.

"Не позволяйте детям самим играть у рек или озер и внимательно следите за их действиями во время отдыха на водных объектах. Помните, что пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на водоемах может стать причиной трагических последствий. Заботьтесь о своей безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!", - говорится в сообщении.

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