С начала года на водоемах Украины погибли 186 человек
С начала 2017 года на водоемах Украины погибло 186 человек, из которых 9 детей.
При этом спасено 220 человек, в том числе 42 ребенка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сегодня в Украине практически без осадков, на западе до +23° (карта)
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на местных водоемах и приучать к этому детей.
"Не позволяйте детям самим играть у рек или озер и внимательно следите за их действиями во время отдыха на водных объектах. Помните, что пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на водоемах может стать причиной трагических последствий. Заботьтесь о своей безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!", - говорится в сообщении.
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