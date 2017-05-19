На Гаити в результате наводнения погибли пять человек

10:30, 19 мая 2017
1625

Пять человек погибли и 19 пропали без вести в результате наводнения на Гаити.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В Чили из-за наводнения эвакуировали три тысячи человек (видео)

Проливные дожди привели к разливу рек в стране, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре. На юге Гаити 19 рыбаков пропали без вести. Отмечается, что более 340 человек были перемещены в убежища.

На данный момент Гаити все еще восстанавливается от последствий урагана "Мэттью", который обрушился на острова в октябре 2016 года.

Напомним, из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей