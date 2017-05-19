На Гаити в результате наводнения погибли пять человек

Пять человек погибли и 19 пропали без вести в результате наводнения на Гаити.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Проливные дожди привели к разливу рек в стране, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре. На юге Гаити 19 рыбаков пропали без вести. Отмечается, что более 340 человек были перемещены в убежища.

На данный момент Гаити все еще восстанавливается от последствий урагана "Мэттью", который обрушился на острова в октябре 2016 года.

Напомним, из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.